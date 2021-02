Cinquant’anni per Maria Antonia, carissimi auguri da chi le vuole bene

«Anche se il tempo passa il tuo cuore resta sempre bello, giovane e pieno di bontà. Grazie per il tuo amore incondizionato, per la pazienza infinita, per il calore straordinario e il supporto senza fine. Buon compleanno alla Mamma Migliore».

E’ questo il messaggio speciale per Maria Antonia Mastrovincenzo di Castiglione Messer Marino nel giorno del suo compleanno. Gli auguri speciali per un compleanno altrettanto speciale arrivano dai figli Toni e Felisia, dal marito e da tutta la sua famiglia. E ovviamente si unisce volentieri al coro di auguri anche la redazione dell’Eco.