Calcio: Olympia avanti due volte, il Sesto Campano la riacciuffa con Sisti

Nell’esordio casalingo, l’Olympia dei giovani impatta contro il Sesto Campano per 2-2. Tutto accade nella ripresa con i padroni di casa che si portano in vantaggio prima con Senatore e poi con Pizzulli, ma in entrambe le circostanze si fanno riacciuffare da Sisti (doppietta) che, nei minuti finali, firma il definitivo pareggio su calcio di rigore. Nell’occasione espulso il granata Mancino, autore del penalty. L’undici di D’Ambrosio e Dell’Oglio sale a quota quattro punti in graduatoria e domenica è atteso dal quasi derby contro il Castel di Sangro sconfitto a Bojano e ultimo in classifica. In serie D esordio amaro per il Vastogirardi che esce sconfitto dalla sfida contro il Castelfidardo (1-2).

Tutti i risultati della II giornata del campionato d’Eccellenza molisana: Guglionesi-Termoli 0-1; Pietramontecorvino-Gambatese 2-1; Bojano-Castel di Sangro 4-2; Aurora Ururi-Isernia 2-1; Altilia-Volturnia 1-4; Venafro-Campodipietra 0-1; Cliternia-Cb 1919 0-1; Agnonese – Sesto Campano 2-2.