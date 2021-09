Indice Rt più alto d’Italia, il Molise passa da rischio basso a moderato

(ANSA) – CAMPOBASSO – Nel settimanale monitoraggio sul Covid dell’Istituto superiore di sanità, per il Molise un record negativo e uno positivo. La regione ha l’indice Rt più alto d’Italia, 1,55, in forte rialzo rispetto a venerdì scorso quando era 0,61, mentre l’incidenza è la più bassa d’Italia con 17 casi ogni 100mila abitanti (era 31 la settimana scorsa, dunque ancora in calo).

La regione inoltre passa da rischio basso a moderato. Sul fronte ospedaliero i dati, per effetto dei ricoveri degli ultimi giorni, sono in lieve peggioramento: i posti occupati, sia in area medica che in terapia intensiva, sono il 5,1 per cento. (ANSA).