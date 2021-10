Calcio: Picozzi e Dembelé trascinano l’Agnonese, espulso Antonelli

Ancora una vittoria per l’Olympia Agnonese che espugna il rettangolo da gioco della Nuova Cliternina e si conferma la principale antagonista del Termoli capolista. In basso Molise, i ragazzi di D’Ambrosio vanno in vantaggio sul finale di primo tempo con una conclusione di Picozzi deviata in rete da un giocatore di casa. Nella ripresa i granata, meno tonicie e pimpanti rispetto ad altre prestazioni, complice anche un terreno da gioco gibboso, legittimano il successo con un gran tiro dalla distanza di Saidou Dembelé e ancora con Picozzi. Nota dolente l’espulsione ad un quarto d’ora dalla fine di Antonelli (doppia ammonizione) che salterà la sfida di domenica prossima al ‘Civitelle’ contro l’Altilia. Di mezzo, mercoledì 20 ottobre, il ritorno di Coppa Italia contro la Turris di Santa Croce di Magliano sconfitta all’andata per 4-0.

Nel torneo di serie D, pareggio al ‘Di Tella’ per il Vastogirardi che impatta 1-1 contro il Chieti. Per gli altomolisani in gol Mingiano che a dieci minuti dal triplice fischio finale risponde al vantaggio dei teatini firmato da Fabrizi nel primo tempo.

Tutti i risultati della VI giornata di Eccellenza: Campodipietra-Volturnia 5-0; Giglionesi-Campobasso 1919 2-0; Venafro – Isernia 2-2; Altilia Samnium – Bojano 0-1; Aurora Ururi – Sesto Campano 2-1; Termoli – Gambatesa 4-0; Cliternina – Agnonese 0-3; Pietramontecorvino – Castel di Sangro 3-2.

La classifica: Termoli 18, Agnonese 16, Campodipietra 13, Ururi 12, Sesto Campano 11, Pietramontecorvino 10, Bojano 9, Isernia 8, Guglionesi, Venafro, Voltunia 7, Castel di Sangro, Campobasso 1919 6, Gambatesa 4, Altilia 3, Cliternina 1.