Calcio, sarà ancora il ‘Civitelle’ ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Venafro ed Alto Casertano. Previsto un pubblico record

Per il secondo anno consecutivo, lo stadio “Civitelle” di Agnone sarà il teatro della finale di Coppa Italia regionale. La data scelta dalla Figc Molise è domenica 9 febbraio, con fischio d’inizio fissato alle ore 14:30.

A contendersi il titolo saranno nuovamente l’Aurora Alto Casertano, campione in carica, e il Venafro, guidato dall’ex allenatore dei granata, Corrado Urbano. L’evento promette di richiamare un pubblico da record, con la società del presidente Nicandro Patriciello che ha già richiesto 900 biglietti per i propri tifosi, mentre il resto dei tagliandi sarà riservato ai sostenitori del club campano. Lo stadio “Civitelle”, situato in viale Castelnuovo, ha una capienza complessiva di 1.100 spettatori.

Nel frattempo, sono stati completati i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi, mentre proseguono gli interventi per migliorare il sistema di illuminazione, ancora carente. Per l’occasione, è prevista la presenza del presidente della Figc Molise, Piero Di Cristinzi, che avrà l’onore di presiedere la cerimonia di premiazione.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la partita proseguirà con i tempi supplementari e, se necessario, si ricorrerà ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice del trofeo.

Lo scorso anno fu l’Alto Casertano ad aggiudicarsi la coppa, battendo il Venafro con il risultato di 1-0. Quest’anno, i venafrani cercheranno di ribaltare il verdetto e di scrivere una nuova pagina della loro storia sportiva.