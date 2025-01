Rimossi i massi pericolanti, riaperta al traffico la ex statale Istonia dopo l’abitato di Castiglione Messer Marino

E’ stata riaperta al traffico intorno alle ore 8,40 di questa mattina la ex statale Istonia, altrimenti detta “mulattiera“, chiusa nella giornata di ieri e per tutta la notte a causa di massi in caduta dal costone a monte della stessa.

Per tutta la durata della notte la strada è stata transennata appena dopo la fine del centro abitato di Castiglione Messer Marino, in prossimità di una strada interpoderale che conduce a contrada Filara.

I mezzi meccanici di una ditta del posto hanno operato, alle prime luci dell’alba, sia lungo la carreggiata per rimuovere i macigni precipitati, sia in quota, lungo il crinale che sovrasta la strada, mettendo in sicurezza altri massi pericolanti che minacciavano di cadere.

Sul posto, oltre alle macchine e al personale della ditta incaricata, anche i Carabinieri della locale stazione, la Polizia municipale e il personale del comparto viabilità della Provincia di Chieti, nella persona del capo cantoniere Maurizio Campati, che ha coordinato le operazioni.

Una volta messo in sicurezza il costone a monte dell’arteria di collegamento tra Alto Vastese e Alto Molise sono state rimosse le transenne e la strada è tornata transitabile. Ripristinati, dunque, i collegamenti tra le due regioni confinanti.