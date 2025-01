Tentano il furto di un’auto, ladri arrestati in flagranza dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Miglianico hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “tentato furto aggravato” di autovettura due persone, un 67enne ed un 51enne, entrambi originari di Pescara e gravati da precedenti di polizia.

L’arresto, operato nell’ambito dei servizi preventivi disposti dalla Prefettura di Chieti per contrastare i cc.dd. reati predatori, è stato reso possibile anche grazie all’aiuto della tecnologia. I due infatti sono giunti nel centro abitato a bordo di una vettura sospetta la cui targa era stata rilevata dal sistema di videosorveglianza comunale, che aveva fatto scattare un alert.

Le successive ricerche messe in atto dai militari hanno consentito di individuare e sorprendere i due in contrada Piane mentre erano intenti ad asportare una vettura (Lancia Y) parcheggiata sulla pubblica via.

Gli arrestati, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, sono stati detenuti presso le camere di sicurezza della Stazione CC di Ortona e questa mattina sono stati tradotti in Tribunale per la celebrazione del rito direttissimo, al termine del quale, convalidato l’arresto, sono stati sottoposti ad obbligo di dimora nel comune di Pescara. Contestualmente ai due è stata notificata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Chieti su proposta della Compagnia cc di Ortona.