Calcio senza D, l’Agnonese ad Aprilia per cercare di invertire tendenza

Seconda trasferta consecutiva in Lazio per l’Olympia Agnonese che nel pomeriggio affronta l’Aprilia. La gara, valevole per XV giornata di campionato, vede i granata di Senigaliesi tentare di invertire tendenza dopo le ultime due sconfitte (Recanatese e Fiuggi) e i sette gol subiti, frutto di disattenzioni e scelte di mercato discutibili. Nonostante gli innumerevoli problemi, capitan Chiavazzo e company, vogliono dimostrare di essere vivi e cercare di risalire la china soprattutto in previsione dei quattro recuperi (Giulianova, Tolentino, Castelfidardo e Porto Sant’Elpidio) da disputare nelle prossime settimane. L’avversario odierno è reduce dal buon pareggio di Pineto (1-1) e tra le sue fila vanta giocatori di esperienza come l’attaccante e capitano Ruben Oliveira, ex Fiorentina, Genoa e Juventus. In casa Olympia sarà regolarmente in campo il centravanti croato Ivan Krajina – ancora a secco di gol – la cui presenza era in dubbio dopo l’infortunio di Fiuggi. Aprilia – Agnonese sarà diretta dal signor Davide Califfi della sezione di Alghero, coadiuvato dagli assistenti: Fabio Gentile di Teramo e Manuel Giorgetti di Vasto. Il match sarà trasmesso in diretta dalla pagina facebook del sito ufficiale dell’Aprilia Calcio a partire dalle 14,30.

Le altre gare in programma oggi: Castelfidardo – Pineto; Castelnuovo Vomano – Sant’Elpidio; Campobasso – Rieti; Notaresco – Recanatese; Vastese – Tolentino; Vastogirardi – Albalonga. Rinviate: Matese – Giulianova; Montegiorgio – Fiuggi.