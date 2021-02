Completamente ubriaco procede a zigzag sull’autostrada, fermato dalla Polizia stradale

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia Stradale di Vasto Sud sono riusciti a fermare in A14 nei pressi del casello di Termoli (CB) un autocarro Renault, con targa polacca, che continuava a zigzagare in autostrada.



Gli operatori di polizia hanno notato subito che qualcosa non andava, in quanto l’autista, di nazionalità polacca, continuava ad accelerare e a decelerare, zigzagando sulla carreggiata autostradale direzione sud.

Con l’ausilio di un altro equipaggio che faceva rallentare il traffico, i poliziotti riuscivano a far accostare l’autocarro in corsia di emergenza e constatavano che l’autista, un uomo di 37 anni, era completamente ubriaco tanto da richiedere anche l’intervento sul posto dei sanitari del 118.

All’interno dell’abitacolo venivano rinvenute diverse bottiglie di alcolici e gli operatori rilevavano che lo stesso aveva un valore dell’alcol quasi 6 volte di più di quanto previsto dalla legge , pari a 2,86 g/l.

L’autista veniva deferito all’autorità giudiziaria e ritirata la patente di guida.