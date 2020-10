Tiro di campagna: gara con carabine a 500 metri sull’Auro d’Alba

E’ in programma per domani, domenica 11 ottobre,ore 9 e seguenti, presso il campo di tiro Auro D’Alba di Schiavi di Abruzzo (CH), località ”Lago di Fano” (cercate su google maps, ndr), una gara di tiro per carabine su bersagli posti a cinquecento metri.



REGOLAMENTO GARA: il tiratore ha a disposizione 3 minuti (tiri illimitati) per tarare l’arma su gong metallici di diversa grandezza posti a 500m, assistito da uno spotter; successivamente ciascun partecipante effettuerà dieci tiri sul target (dimensione 60 cm) in 10 minuti. Il punteggio di gara sarà dato dalla somma dei tiri che sono sul target (dieci o meno). Saranno previste due categorie: per armi con canna convenzionale (inferiore a 20mm alla volata) e armi con canna pesante.

Il calibro è a discrezione del tiratore, così come ottica (ingrandimenti liberi) e cavalletti/appoggi. Saranno comunque a disposizione sacchetti poggia fucile per chi ne avesse bisogno. La posizione di tiro è da distesi, classico tiro di campagna. Saranno presenti bandierine segna vento a varie distanze. Ci sarà la possibilità di effettuare rientri.

Per informazioni e contatti cliccare QUI