Calcio serie D, il Vastogirardi ufficializza il nuovo tecnico: è Tommaso Coletti

Tommaso Coletti è il nuovo allenatore del Vastogirardi. Pugliese di Canosa di Puglia, classe 1984, Coletti è un ex centrocampista che vanta più di 400 partite tra serie C e B. Tra le casacche indossate quelle del Brescia, Matera, Pescara, Foggia, Cosenza, Andria, Martina, Cerignola. In passato ha collaborato con mister Carmine Gautieri alla Triestina in Lega Pro. E’ alla sua prima esperienza da tecnico in un campionato come quello di quarta serie. Ad ufficializzare il suo arrivo in Molise lo staff del presidente Andrea Di Lucente.

