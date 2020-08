Calcio serie D, in casa Olympia Agnonese tutto tace e il tempo stringe

Dal quartier generale granata nessuna novità in merito per la prossima stagione. Si lavora per individuare il tecnico ma il budget è ridottissimo

Poche notizie e frammentarie. Il clima in casa Olympia Agnonese continua ad essere di forte preoccupazione in vista dell’avvio della Coppa Italia di serie D. Così mentre altre società sono partite per i ritiri pre-campionato (vedi le altre due molisane), nella patria delle campane è tutto fermo. Il dimissionario presidente Marco Colaizzo non sarebbe intenzionato a tornare in sella e nel frattempo un manipolo di dirigenti (Fernando Sica, Gelsomino De Vita, Franco Paolantonio, Giuseppe Di Pietro, Giuseppe Marinelli), tra cui la bandiera granata, Antonio Melloni, ha iniziato un giro di consultazioni in merito il possibile tecnico da scegliere.

Marco Colaizzo e Fernando Sica

Perché proprio dall’allenatore dovrebbe ripartire l’avventura in quarta serie, la quattordicesima consecutiva. Il profilo è ben definito, ovvero il nuovo trainer dovrà essere giovane, dalla fama di successo, che costi poco e soprattutto che sappia indicare i giocatori da scegliere. Negli ultimi giorni sarebbero stati ascoltati diversi allenatori, tuttavia il nodo ancora non viene sciolto. Intanto dalla vacanze è rientrato ad Agnone l’imprenditore Colaizzo che pure ha promesso di dare una mano al progetto a quanto pare guidato anche dal procuratore Fifa Gianfranco Cicchetti.

I fratelli Colaizzo con Gelsomino De Vita

Ma il tempo stringe e ad oggi l’Olympia non ha un tecnico, non ha una rosa e soprattutto un budget dignitoso per poter affrontare la stagione. E’ così che l’ambiente sembra anestetizzato preso forse dalle comunali con il calcio che rischia davvero la fine. L’ennesimo plauso al vice presidente vicario Fernando Sica che in questi giorni tra salti mortali sta cercando di iscrivere tutte le squadre del settore giovanile ai rispettivi campionati. Magari si potrebbe ripartire da lì….

Tegola Donkeys – La seconda squadra di calcio cittadina, i Donkeys Agnone, sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima categoria regionale bensì a quello di Promozione. Infatti, la società presieduta da Annalisa Melloni e allenata da Pierpaolo Sammartino, non ha provveduto ad iscrivere la squadra nel torneo di competenza: quello di Promozione. Si ripartirà dalla Prima categoria. Peccato.