Guida ubriaco e con patente sospesa, operaio di 52 anni nella rete della Stradale

Controlli disposti dal Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise sono stati effettuati per tutta la notte nell’area compresa tra Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo. Pattuglie della Sezione di Pescara, supportate da una unità della Sezione Polizia Stradale di Teramo hanno controllato nr. 39 conducenti ed elevato nr. 8 infrazioni al Codice della Strada, di cui nr. 7 in violazione alle norme che regolano la guida sotto l’influenza alcolica.

Tra di loro un operaio di 52 anni che, nonostante avesse la patente sospesa perché già sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore al previsto, è stato nuovamente trovato positivo con un tasso alcolemico di 1,47 mg/l.

Per loro il ritiro patente (nr. 7 in totale) e 10 punti decurtati oltre ad una pesante sanzione.

