Calcio serie D, la New Energy Agnonese in Abruzzo per invertire la rotta

Dopo tre sconfitte consecutive e l’ultimo posto in graduatoria, l’Olympia Agnonese cerca di invertire la rotta a Castelnuovo al Vomano. In provincia di Teramo, davanti la nuova proprietà, la New Energy, che in settimana ha rilevato il club, gli uomini di Stefano Senigagliesi affrontano la terribile matricola abruzzese, nelle prime tre giornate capace di ottenere due successi (Fiuggi e Aprilia), entrambi in trasferta.

Nell’undici molisano atteso l’esordio di diversi calciatori aggregatisi con il gruppo negli ultimi giorni e voluti dal neo diesse, Antonello Strino che continua a lavorare per rinforzare una rosa carente di elementi di qualità ed esperienza.

La gara tra Castelnuovo Vomano e Agnonese sarà disputata a porte chiuse e verrà arbitrata da una terna laziale che vede nei panni di arbitro Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1 e in quelle da collaboratori Marco De Simone (Roma 1) e Daniele Tasciotti (Latina). Le altre due molisane, Vastogirardi e Campobasso, se la vedranno rispettivamente con Rieti e Montegiorgio.