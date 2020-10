Una diciassettenne di Termoli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla statale 16 a San Salvo Marina, appena varcato il confine tra Abruzzo e Molise. E sono tre le persone, un ragazzo e due ragazze, che erano con lei in una Fiat Panda, che sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni l’auto, per motivi in corso di accertamento, è finta contro il pilastro di un ponte pedonale.

foto di repertorio