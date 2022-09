Calcio serie D, pareggio e terzo posto in classifica per il Vastogirardi di Coletti

Pari e patta tra Vastogirardi e Pineto nella IV giornata del campionato di serie D. Tra abruzzesi e altomolisani al ‘Di Tella’ termina 0-0 con entrambe le formazioni che muovono la classifica. Con il pareggio, gli uomini di Tommaso Coletti toccano quota 7 in classifica attestandosi nella zona alta a due punti dalla vetta guidata dall’Avezzano (9) in attesa della sfida Sambenedettese – Notaresco di questa sera (18,30). Primo punto stagionale per l’altra molisana, il Termoli, che al ‘Cannarsa’ interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive e impatta 1-1 contro il Porto d’Ascoli. L’undici giallorosso resta in fondo alla graduatoria in coabitazione con Matese e Roma City. Infine al ‘Civitelle’ pirotecnico 4-2 tra Vastese e Roma City con la squadra del presidente Bolami che centra i primi tre punti della stagione. Il prossimo turno vedrà il Vastogirardi impegnato a Tolentino, mentre il Termoli farà visita al Roma City.

