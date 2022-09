Calcinacci dalla volta, chiusa al traffico per motivi di sicurezza la galleria alle porte di Belmonte

Calcinacci che si staccano dalla volta della galleria, cadendo pericolosamente sulla carreggiata e rappresentando un concreto pericolo per gli automobilisti in transito. Nella serata di oggi il sopralluogo di una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, all’esito del quale il traffico è stato stato interdetto per motivi di sicurezza. Si tratta di una delle gallerie alle porte di Belmonte del Sannio. Si attende per domattina l’ordinanza della Provincia di Isernia che renderà ufficiale la chiusura, ma già da questa sera, di fatto, le transenne rendono impossibile il transito delle autovetture.

