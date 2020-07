Iscrizione serie D, appello dell’Agnone: il tempo stringe serve l’aiuto di tutti

IL tempo stringe e per iscrivere l’Olympia Agnonese al prossimo campionato di serie D (il quattordicesimo consecutivo), abbiamo bisogno del sostegno economico di tutti: simpatizzanti, tifosi, classe imprenditoriale, professionisti, commercianti, istituzioni.

L’appello alla vigilia della scadenza dei termini fissati dalla Lnd (venerdì 24 luglio) per regolarizzare l’iscrizione al torneo di quarta serie, parte dalla dirigenza granata che si aspetta una risposta concreta da parte della piazza. Per mettersi in regola con l’iscrizione occorrerà versare la somma di 16.500 euro, più 31.000 euro a titolo fideiussorio.

“Capiamo il periodo difficile – sostengono dal quartier generale di Viale Castelnuovo – ma restiamo dell’avviso che con la partecipazione di tutti possiamo raggiungere l’obiettivo dell’iscrizione. Questo significherà il punto di partenza per gettare le basi di una nuova e avvincente stagione che ci vedrà ancora protagonisti in un torneo che ormai ci appartiene di diritto da 13 anni. Invitiamo chiunque abbia a cuore le sorti del club a versare il contributo sull’IBAN: IT 16 E 08968 78070 000040301550 intestato alla Polisportiva Olympia Agnonese”.

La somma potrà essere detratta (scrivendo sul bonifico “contributo liberale”) dalla dichiarazione dei redditi.