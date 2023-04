Calcio serie D, Ruggieri gol: il Vastogirardi resuscita e intravede la salvezza diretta

Vittoria di misura per il Vastogirardi che nell’uovo di Pasqua trova tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Al ‘Di Tella’ gli uomini di Coletti superano l’Avezzano grazie ad una rete messa a segno (35′ pt) dal capitano e uomo simbolo dei gialloblu: Sergio Ruggeri. Il successo sui marsicani, complice la capitolazione del Roma City a Chieti, garantisce agli altomolisani di portarsi a +5 dalla zona play-out.

Il tecnico del Vastogirardi, Coletti

Si tratta di un buon margine di vantaggio a quattro giornate dalla fine del torneo con il Vastogirardi chiamato ad affrontare Senigallia e Montegiorgio tra le mura amiche e Sambenedettese e Albalonga in trasferta. Intanto nel pomeriggio ancora un pareggio per il Termoli, che a Montegiorgio, chiude senza reti (0-0) con la salvezza diretta che si allontana a otto lunghezze. A questo punto i giallorossi dovranno concentrarsi sugli spareggi cercando di piazzarsi nel miglior modo possibile in classifica. Si riparte domenica 16 aprile con Vastogirardi-Vigor Senigallia e Termoli-Albalonga.

La nuova classifica: Pineto 67, Senigallia 60, Trastevere 55, Fano 48, Albalonga 47, Matese 43, Porto d’Ascoli 42, Chieti 39, Vastogirardi (-1), Team Florida 38, Sambenedettese (-1), Avezzano 37, Roma City 33, Vastese 32, Termoli 29, Montegiorgio 28, Notaresco 27, Tolentino 22.