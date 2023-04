Vastogirardi: spettatore accusa malore, soccorso dall’arbitro muore poco dopo

Accusa un malore sugli spalti del “Di Tella”, soccorso dall’arbitro, muore mentre viene trasportato in ospedale. L’episodio si è verificato questo pomeriggio a Vastogirardi dove era in corso la gara, valevole per il campionato di serie D, tra la locale formazione e l’Avezzano. Nei minuti finali uno spettatore 65enne si è sentito male accasciandosi sulle gradinate dell’impianto. L’arbitro, la signora Cristiana Laraspata di Bari, ha fermato il gioco ed è corsa sugli spalti dove ha praticato il massaggio cardiaco all’uomo, affidato poi alle cure dei sanitari che hanno deciso di trasferirlo in ospedale. Tuttavia, notizia di poco fa, l’uomo non ce l’ha fatta: è deceduto poco dopo aver ricevuto le prime cure prestategli allo stadio dalla giacchetta nera pugliese.

