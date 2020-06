Calcio serie D, soci Agnonese in conclave per decidere il futuro del club

Chiusura della stagione 2019-2020 e determinazioni per il nuovo campionato. L’Olympia Agnonese in conclave. Questa sera, nella sede sociale di Viale Castelnuovo, convocati tutti i soci del club granata. In agenda il bilancio di un’annata positiva sotto innumerevoli punti di vista e la possibilità di ripartire con ritrovato entusiasmo. Naturalmente il più atteso è il presidente Marco Colaizzo che nel frattempo lancia segnali a nuove forze intenzionate ad entrare in società. L’appuntamento per stasera è alle ore 19,30.

Il patron Colaizzo al Civitelle con moglie e figlia prime tifose del Grifo