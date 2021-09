Il manto erboso dello stadio ‘Aragona’ di Vasto non è ancora pronto, servono ancora un po’ di giorni per farlo tornare in perfette condizioni. Così Vastese – Vastogirardi, valevole per la seconda giornata del girone F di Serie D, si disputerà a porte aperte sul campo neutro del ‘Civitelle’ di Agnone. Il match è in programma domenica 26 settembre.

