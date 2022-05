Calcio serie D, Vastogirardi è poker salvezza grazie a Ruggieri e Alagia (video)

Il Vastogirardi guadagna sul campo il diritto di disputare la quarta stagione consecutiva in serie D. Al ‘Di Tella’ battuto il Castelnuovo a Vomano nei play-out salvezza. Le reti, una per tempo, di Sergio Ruggieri, capitano e uomo simbolo del club altomolisano e dell’attaccante Mattia Alagia al settimo centro personale. In festa l’intero paese che con i suoi 632 abitanti risulta essere il più piccolo del girone f. Nell’altro play-out il Fano impatta 1-1 contro il Castelfidardo e resta in serie D grazie ad un migliore piazzamento al termine del torneo. Infine per i play-off vittoria in trasferta della Sambenedettese che espugna (1-2) il rettangolo di Trastevere. (servizio Rete6)

In Eccellenza ottimo pareggio delll’Isernia in Sicilia. Ad Agrigento termina 0-0 la prima sfida dei play –off per la D. Il ritorno tra sette giorni al ‘Lancellotta’ dove a spingere i biancocelesti verso la finalissima ci sarà un’intera provincia.