L’ultimo numero de l’Eco cartaceo in stampa, corri in edicola e prenota una copia

In stampa l’ultimo numero de l’Eco de l’Alto Molise – Vastese che in questo numero propone all’attenzione degli abbonati – lettori diversi approfondimenti tra cui quello del viadotto ‘Sente – Longo’ che rimarra chiuso. Non solo, nell’edizione che uscirà nelle edicole cittadine in formato ancora classico, intervista a tutto campo all’ex sindaco di Poggio Sannita, Pasquale Di Filippo, l’ultimo comunista. E poi la ‘guerra’ di carte bollate tra Castel del Giudice e Pietrabbondante per l’assegnazione dei 20 milioni di euro del bando nazionale del Pnrr e la seconda ed ultima puntata del pagellone sull’amministrazione comunale di Agnone. Nelle pagine interne sport e altre curiosità che riguardano le notizie del territorio. Non resta che correre in edicola e prenotare una copia.

