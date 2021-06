Calendario venatorio in Abruzzo: ecco i periodi di caccia e tutte le aperture

Si provvede a pubblicare il calendario venatorio per la stagione 2021-2022, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21 giugno 2021.

Nella Regione Abruzzo, sul territorio ricompreso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria

è regolata dalle prescrizioni che seguono:

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

Quaglia (Coturnix coturnix): a settembre nelle seguenti giornate fisse 11, 12, 19, 25 e 26, con limitazione

oraria di esercizio della caccia per l’11 e il 12 fino alle ore 13:00. La caccia alla Quaglia è inoltre esercitabile

dal 2 ottobre al 29 novembre 2021.

Nelle aree Natura 2000 la caccia alla Quaglia è consentita dal 2 ottobre e fino al 31 ottobre.

Gli Ambiti Territoriali di caccia possono delimitare la zona di esercizio della caccia alla Quaglia.



Fagiano (Phasianus colchicus): dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022.

Nelle aree Natura 2000 la caccia al Fagiano è consentita dal 2 ottobre al 29 novembre.

Gli Ambiti Territoriali di caccia possono delimitare la zona di esercizio della caccia al Fagiano.

Nei mesi di dicembre e gennaio la caccia è consentita esclusivamente nelle unità territoriali di gestione

(aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio

standardizzato delle popolazioni, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo

commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo che consentono il

rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell’ISPRA. Il prelievo della specie è

consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell’ambito dell’arco temporale massimo stabilito

dalla L.157/92, art.18.



Coturnice (Alectoris graeca): dal 2 ottobre al 28 novembre 2021.

La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui all’CAPO E-Coturnice.



Starna (Perdix perdix): dal 2 ottobre al 29 novembre 2021.

La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al CAPO G-Starna.

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Gazza (Pica pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius): in

preapertura nei giorni 4, 5, 11 e 12 settembre 2021 e in apertura dal 19 settembre 2021 fino al 13 gennaio.

A settembre la caccia alla specie è consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento.



La preapertura dell’attività venatoria non è consentita nelle aree Natura 2000.

Merlo (Turdus merula): dal 19 settembre al 30 dicembre 2021.

Tortora selvatica (Streptopelia turtur): a settembre nelle seguenti giornate fisse 4,5,19, 25 e 26, con

limitazione oraria di esercizio della caccia per il 4 e il 5 fino alle ore 13:00.

La caccia alla tortora è poi esercitabile dal 2 ottobre al 31 ottobre 2021.

La caccia nel mese di settembre è esercitabile esclusivamente nella modalità dell’appostamento

Nelle Aree Natura 2000 la caccia alla Tortora è sospesa.

Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus): dal 2

ottobre al 20 gennaio 2022.

Colombaccio (Columba palumbus): dal 2 ottobre al 10 febbraio 2022. Dal 21 gennaio al 10 febbraio 2022 la

caccia è consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento. Inoltre dal 21 gennaio 2022 la caccia va

esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri delle zone umide frequentate

dagli uccelli acquatici.

E’ consentito l’uso del piccione d’allevamento, come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie,

ad esclusione nelle zone ZSC/SIC e ZPS.

Nelle Aree Natura 2000 la caccia al colombaccio a gennaio è consentita esclusivamente nella forma

dell’appostamento.



Lepre (Lepus europaeus): dal 2 ottobre al 20 dicembre 2021.

La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al CAPO F-Lepre.

Volpe (Vulpes vulpes): prelievo vagante da parte del singolo cacciatore 2 ottobre 31 dicembre 2021; caccia

in squadre organizzate con l’ausilio di cani da seguita 2 ottobre 2021 31 gennaio2022. Nel mese di gennaio

la caccia alla specie è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte

dagli ATC sentita la Regione.

Beccaccia (Scolopax rusticola): dal 2 ottobre al 20 gennaio 2022.

La caccia è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al CAPO D-Beccaccia.

Nelle aree Natura 2000 la caccia alla Beccaccia è consentita dal 2 ottobre al 30 dicembre. L’estensione del

periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2022 è consentita a quegli ATC che effettuano la gestione della specie

che preveda la pianificazione del prelievo a partire dall’analisi dei capi abbattuti e il monitoraggio della specie.

Cinghiale (Sus scrofa): dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021.

La caccia è consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 1 del 4 maggio 2017

e s.m.i. Per la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo si rinvia all’art. 18 della Legge 157/92 e

dall’art. 11- quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005.

Alzavola (Anas crecca), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula

chloropus), Germano reale (Anas platyrhynchos), Marzaiola (Anas querquedula), Porciglione (Rallus

aquaticus), Canapiglia (Anas strepera), Codone (Anas acuta), Frullino (Lymnocryptes minimus),

Mestolone (Anas clypeata): dal 19 settembre 2021 al 20 gennaio 2022. Nelle aree Natura 2000 la caccia è

consentita dal 2 ottobre al 20 gennaio 2022.

La caccia a gennaio in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie aree

umide ed entro 50 metri di distanza da questi.

Allodola (Alauda arvensis): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021.

Al fine di ridurre l’impatto venatorio sulla specie, è vietato l’esercizio della caccia nel Piano delle 5 Miglia

(ATC di Sulmona) ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r.

10/1998).



Per le misure attinenti la caccia previste nel “Piano di gestione nazionale per l’Allodola”, oltre ai carnieri

previsti al Capo b) punto 2, tutti gli abbattimenti di Allodola, anche quelli fuori dalla regione di residenza

venatoria, devono essere segnati sul tesserino e concorrono al carniere massimo totale previsto stagionalmente

per ogni cacciatore.

Beccaccino (Gallinago gallinago): dal 19 settembre al 20 gennaio 2022. Nelle aree Natura 2000 la caccia è

consentita dal 2 ottobre al 20 gennaio 2022.

La caccia a gennaio in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie aree

umide ed entro 50 metri di distanza da questi.

IL DOCUMENTO COMPLETO E’ DISPONIBILE QUI