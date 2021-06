Missioni Caraccioline, campana della ‘Marinelli’ in Congo

Era il marzo dello scorso anno quando una campana fusa nella pontificia fonderia Marinelli doveva raggiungere la parrocchia di Mabolio nella Repubblica Democratica del Congo. L’opera, dedicata a San Giovanni Paolo II, fu benedetta in forma privata il 19 marzo del 2020 nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Agnone, ma non riuscì mai a partire a causa della pandemia. Oggi a distanza di oltre un anno il manufatto, destinato alle missioni Caraccioline, ha raggiunto la nazione africana. A darne notizia i responsabili della fonderia agnonese che con un post su facebook esprimono tutta la loro felicità per aver centrato l’ennesima impresa.

Correlati