Camion esce di strada tra Montazzoli e Colledimezzo, ferito l’autista

Un camion della ditta Geldi è uscito di strada, questa mattina, lungo la provinciale tra Montazzoli e Colledimezzo. L’autista, forse per il peso del mezzo e l’asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia, ha perso il controllo ed è uscito di strada. Il mezzo si è ribaltato su un fianco. L’uomo alla guida è stato ricoverato a Lanciano, solo per accertamenti. Si è in attesa del recupero veicolo. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia dei Carabinieri di Castiglione Messer Marino.

