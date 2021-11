Coppa Italia, Panico espugna il ‘Civitelle’ e l’Isernia ipoteca la semifinale

All’ultimo respiro l’Isernia si aggiudica il primo round nei quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti espugnano il ‘Civitelle’ a pochi minuti dal triplice fischio finale con il solito Panico. Accade tutto nella ripresa con l’undici pentro che passa con un gol in sospetta posizione di fuorigioco del suo bomber principe. Il pari dei granata non tarda ad arrivare e porta la firma di Gentile. Nei minuti di recupero a decidere le sorti dell’incontro uno svarione difensivo dei padroni di casa che regala la doppietta a Panico e il successo ai ragazzi di De Bellis. Il return match in programma mercoledì 17 novembre. Per accedere in semifinale all’Isernia basterà non perdere, mentre all’Agnonese servirà vincere con almeno due di scarto.

In serie D il Vastogirardi sconfitto in gara secca a Castelnuovo Vomano (3-0) dice addio alla competizione tricolore.

Gli altri risultati dei quarti di finale della Coppa Italia molisana: Guglionesi – Venafro 1-1; Sesto Campano – Campomarino 2-1; Campodipietra – Termoli 3-0.