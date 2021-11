Ottantenne dispersa, trovata grazie ai droni dei Vigili del fuoco

È stata ritrovata in buone condizioni di salute la donna scomparsa da ieri sera nella frazione Castellone di Bojano. La donna è stata ritrovata in un campo impervio adiacente la località Malatesta in una zona indicata questa notte dalle unità cinofile molecolari del Soccorso Alpino. L’avvistamento è stato possibile anche grazie alle unità dei droni dei vigili del fuoco. I tecnici del CNSAS hanno provveduto al primo soccorso dell’anziana donna che poi hanno posto su una barella in dotazione al Soccorso Alpino mediante la quale è stata riportata sulla viabilità ordinaria ed affidata alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto .Presenti al recupero anche i vigili del fuoco e i Carabinieri del Comando Compagnia di Bojano che hanno seguito le ricerche tutta la notte.

