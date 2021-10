Camion perde balla di fieno, carreggiata invasa: partenza dei Vigili del fuoco

Una grossa balla di fieno viene segnalata sulla carreggiata della ex statale Istonia 86 nel tratto che collega Agnone con Staffoli, in località Pietra del Melo. Un camion che trasportava balle di fieno ha perso parte del carico intorno alle ore 19. L’uomo al volante non si è accorto di aver perso una balla e infatti ha proseguito il suo viaggio.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme, segnalando la presenza della balla proprio nel mezzo della carreggiata. Sul posto si sta recando una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Agli automobilisti in transito si raccomanda di prestare massima attenzione e di procedere a velocità ridotta.