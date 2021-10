Cane da caccia scomparso da giorni, trovato e riconsegnato dalla Polizia

Una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Sulmona veniva inviata lungo la statale 17 tra il comune di Pettorano sul Gizio e la cittadina peligna, in quanto un’autista aveva segnalato al numero di emergenza 113, di un cane che vagava lungo la citata direttrice stradale creando criticità alla circolazione e con il serio pericolo che l’animale poteva essere investito da qualche mezzo. Dopo non poche difficoltà, gli operatori sono riusciti ad individuare il cane ed ad avvicinarlo con qualche carezza, notando sul collo un costoso collare GPS dotato altresì della targhetta con il numero telefonico del proprietario che ne era da giorni, alla disperata ricerca.

Contattato immediatamente il proprietario, i poliziotti apprendevano che si trattava di una specie canina da caccia, di origine finlandese, molto rara e costosa, il “Cane da Orso della Carelia”, di cui, secondo le statistiche dell’ENCI, esistevano censiti nel 2020 in Italia soltanto 31 esemplari.

Il cane era fuggito dal comune di Rocca Pia due giorni prima, facendo perdere le tracce a causa del malfunzionamento del sistema di tracciamento satellitare installato sul collare. Fortunatamente i poliziotti sono riusciti a riconsegnare LAIKA al padrone, immortalando il gioioso epilogo con una foto ricordo.

Cosa fare dunque in caso di ritrovamento di un animale abbandonato, ferito o in situazione di pericolo? Anzitutto, contattare il numero di emergenza che metterà il cittadino in contatto con gli operatori tecnici, attivi h 24, che interverranno come in questo caso a recuperare l’animale e, se possibile, all’identificazione dello stesso tramite il collare dove il più delle volte si trovano già i riferimenti del proprietario e, a seconda dei casi, al rintraccio del padrone o al trasferimento presso una struttura veterinaria o presso il canile o rifugio convenzionato più vicino.

Si ricorda che, in caso di avvistamento di un animale su strada, bisogna evitare di fermarsi e scendere dall’auto nel tentativo di bloccare l’animale perché si rischia di essere coinvolti in un incidente.