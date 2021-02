Cammino San Francesco Caracciolo, Filippo Salzano ambasciatore oltremanica

Coinvolgere 100 chef in venti giorni con l’obiettivo di sostenere il “Cammino di San Francesco Caracciolo”, patrono dei cuochi. L’iniziativa porta la firma di Margerita Rizzuto, esperta di turismo enogastronomico e marketing territoriale. Il “Cammino di San Francesco Caracciolo” è un progetto che prossimamente porterà alla scoperta di 70 comuni, piccoli borghi disseminati tra Marche, Campania, Abruzzo e il Molise, dove i camminatori scopriranno l’enogastronomia del territorio, ma soprattutto la storia, la cultura, l’arte e l’inestimabile patrimonio architettonico.

Lo chef agnonese Filippo Salzano, da 9 anni lavora a Londra

Ad aderire all’iniziativa anche lo chef agnonese Filippo Salzano, formatosi all’Alberghiero di Villa Santa Maria, da nove anni a Londra, dove ha promosso un’idea originale definita “radici31”, la quale, attraverso un servizio di chef a domicilio fa conoscere agli inglesi i prodotti e le pietanze della terra natia cucinate rigorosamente in utensili di rame, metallo che un tempo ha reso famosa Agnone in tutta l’Italia meridionale.

“Appena appresa dell’iniziativa dei 100 cuochi in campo per sostenere il Cammino, Filippo mi ha subito contattata per aiutare il progetto a prendere forma – scrive su facebook Francesca Rizzuto – Oltre a ringraziarlo, in lui intravedo il perfetto ambasciatore Oltremanica del Cammino che stimolerà tanti inglesi a recarsi nei nostri meravigliosi borghi”.

Per saperne di più sul Cammino di San Francesco Caracciolo:

www.sanfrancescocaracciolo.it

segreteria@camminodisanfrancescocaracciolo.com

facebook: cammino di san francesco caracciolo

instagram @camminosanfrancescocaracciolo