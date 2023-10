Campionati studenteschi di calcio a cinque, il Molise alla finale di Palermo

Palermo ha ospitato nei giorni scorsi le finali nazionali dei Campionati Studenteschi di calcio a 5 per l’edizione 2023, la prima post pandemia (l’ultima edizione infatti risale al 2019 nella città di Giulianova). Nel capoluogo siciliano sono giunti oltre 400 studenti, in rappresentanza di tutte le regioni italiane.

All’evento, inserito all’interno del progetto “Valori in Rete” ed organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, hanno partecipato i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. Presente alla manifestazione anche il Molise con gli Allievi dell’IISS Lombardo Radice di Bojano (Cb) e le Allieve dell’IISS Mario Pagano di Campobasso, accompagnati dalla Delegata all’Attività Scolastica del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise prof.ssa Teresita Felaco. Per i ragazzi molisani è stata una occasione importante per confrontarsi con altre realtà scolastiche ma anche un momento di spensieratezza, dopo gli ultimi anni di pandemia che hanno impedito agli studenti lo svolgimento di manifestazioni a carattere nazionale. L’evento ha inoltre rappresentato una ulteriore occasione per rafforzare il connubio tra sport e scuola attraverso percorsi educativi dal grande valore sociale.