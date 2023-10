Agricoltura e Zes, alla fiera di Larino atteso l’arrivo del ministro Gennaro Sangiuliano

Filiera agricola, dieta mediterranea, longevità e, ancora, focus sulle Zone economiche speciali in Molise. Questi i temi del Fuori Fiera a Larino, in programma il 12 e 13 ottobre prossimi nel Palazzo Ducale, nell’ambito della 280° edizione della tradizionale Fiera d’ottobre. Il Fuori Fiera è un format di dialoghi e suggestioni promosso dal Comune di Larino, patrocinato dalla Regione Molise e dalla Camera di Commercio del Molise, ideato e prodotto dal Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro. L’appuntamento è stato presentato in conferenza stampa questa mattina a Larino.



Un format di riflessione pubblica, dunque, dedicato all’ascolto di analisi e proposte dei protagonisti nazionali e regionali del mondo delle istituzioni, dell’accademia e dell’impresa, in particolar modo quella agroalimentare, che opera sul territorio.

Fra gli interventi in scaletta, moderati da Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro, anche quello di Gennaro Sangiuliano – Ministro della Cultura e Patrizio Giacomo La Pietra – Sottosegretario Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Giuseppe Puchetti, sindaco del Comune di Larino: “Un importante momento di dibattito pubblico, il Fuori Fiera vuole essere lo strumento grazie al quale definire una nuova missione per l’evento più importante della città”. Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà: “Avviare questa collaborazione per costruire dialoghi e suggestioni capaci di dare un nuovo slancio alla Fiera di Ottobre è un segno di grande visione”.

Inoltre interverranno Gianfranco De Luca – Vescovo Diocesi Termoli-Larino, Francesco Roberti – Presidente Regione Molise, Salvatore Micone – Assessore all’Agricoltura Regione Molise, Andrea di Lucente – Assessore Attività Produttive Regione Molise, Manlio Guadagnuolo – Commissario ZES Adriatica, Sara Roversi – Fondatrice Future Food Institute, Antonio Gaudioso – già capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute, Paolo Valente – Segretario Generale ANIR – Confindustria, Mariasilvia D’Andrea – Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Scienze e Culture del Cibo – Unimol, Pierdonato Silvestri – Presidente Cosib, Gabriele Sepio – Professore di Diritto Tributario SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Irene Tartaglia – Consigliera Camera di Commercio del Molise, Stanislao Fabbrino – Presidente Fruttagel, Marco Pulitano – Amministratore Energy Time, Enrico Biraschi – Amministratore Igea (associata alla Rete di Sviluppo Biotec). Live streaming sul sito del media partner Primonumero.it. Pasta La Molisana, Fruttagel, Energy Time e Rete di Sviluppo Biotec sono i main partner dell’evento.



Nella prima serata si affronterà il tema “Alimentazione sana: il cibo pubblico come leva per la salute collettiva – Filiera agricola – Dieta Mediterranea – Longevità”. Nella seconda serata ci saranno due momenti. Il primo affronterà l’argomento “Zone Economiche Speciali in Molise. Sinergia Larino/Cosib: nuove opportunità per l’industria e l’agro-industria europee”, il secondo sarà dedicato a “Perché Fuori Fiera. Obiettivo 300. Venti anni per crescere”.



La Fiera di Ottobre di Larino è dedicata ai temi dell’agricoltura, agroalimentare, artigianato e commercio.