Cane da caccia cade in un pozzo, salvato dai Vigili del fuoco (IL VIDEO)

Nel tardo pomeriggio di ieri il personale dei Vigili del fuoco del comando di Campobasso è intervenuto in agro di Pietracatella per il recupero di un cane che durante una battuta di caccia era finito in un pozzo profondo circa 15 metri.



Il recupero dell’animale è stato portato a termine e a buon fine grazie alle unità specializzate nel Soccorso Alpino Fluviale (S.A.F.). La perizia e l’abilità del personale hanno permesso il salvataggio del cane rimasto fortunatamente illeso nella caduta. Sul posto presente anche personale dei Carabinieri forestali della stazione di Santa Croce del Sannio.