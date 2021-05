Trasporto dializzati, Aned pressa l’assessore Calenda: servono 310mila euro

Presso la sede dell’Assessorato alle Politiche della Regione Molise, la segreteria dell’ANED Regionale di Abruzzo Molise, dott.ssa Marina Stoppani, accompagnata dal socio ANED Don Francesco Martino, ha incontrato l’Assessore

Filomena Calenda e il Primario di Nefrologia e di tutti i Centri Pubblici del Molise, Dott. Maurizio

Brigante, per un incontro di lavoro onde risolvere concretamente la problematica del trasporto dei

pazienti emodializzati del Molise.

Fatta una ricognizione puntuale e precisa, si è accertato che su 201 dializzati nei centri pubblici dialisi del Molise, 97 necessitano di trasporto assistito con autovettura e 12 di trasporto assistito con ambulanza, per un totale di 109 pazienti complessivi tra i vari ambiti di Agnone, Isernia, Venafro, Campobasso, Larino e Termoli.

Su tale base si è elaborato un calcolo dei costi medi, che tiene conto già delle somme disponibili presso ASREM pari ad 1/5 del costo della benzina a Km per ogni dializzato oltre che di un fondo di sicurezza di 20mila euro per eventuali nuovi ingressi, per quantificare la necessità dello stanziamento da parte di Regione Molise ad ASREM per garantire, nel rispetto del LEA, il trasporto ai dializzati che necessitano di trasporto assistito, pari a circa 310mila euro.





Sarà adesso cura, da parte dell’Assessore Calenda e del gruppo di lavoro, incontrare il Direttore Generale ASREM, dott. Oreste Florenzano, per capire se ASREM possa direttamente prendere in carico per il trasporto i pazienti emodializzati necessitanti di trasporto assistito in ambulanza, consentendo alla Regione Molise un minor stanziamento dal proprio bilancio per garantire effettivamente il servizio.

Da parte della Segreteria Regionale ANED, pur rimanendo «molto soddisfatti del lavoro svolto, che ha permesso di quantificare con un’esattezza quasi certosina le risorse necessarie da impiegare e totali per garantire il trasporto degli emodializzati che necessitano», tuttavia si sottolinea che adesso occorrono «atti concreti e rapidi con conseguenti deliberazioni della Giunta Regionale per garantire in quest’anno 2021/2022 tali trasporti che costituiscono un diritto sancito giuridicamente per i dializzati che ne hanno bisogno», invitando comunque il Consiglio regionale ad approvare la proposta di legge in materia già depositata nella IV Commissione Regionale, onde fornire un quadro giuridico stabile alla questione, apprezzando l’intervento di emergenza che si prospetta.

La Segreteria ANED rimarca infine «he da troppo tempo i dializzati del Molise, sofferenti di tale disagio non conosciuto in quasi tutte le Regioni italiane, stanno attendendo la risoluzione della problematica, che costituisce un vero atto di civiltà e di rispetto per loro che hanno già la loro esistenza compromessa, limitata ed impedita dalla patologia renale, con limitazioni evidenti anche alla loro qualità di vita».