Caos caccia in Abruzzo, Pessolano: «Attendiamo disposizioni dalla Regione, evitiamo interpretazioni fantasiose»

L’ordinanza del Tar Abruzzo che sospende parte del calendario venatorio getta nel caos più totale l’intero settore venatorio. Si può uscire in appostamento fisso a cornacchia, gazza e ghiandaia? Dalla lettura dell’ordinanza del Tar sembrerebbe possibile prelevare cornacchia, gazza, merlo e ghiandaia nelle giornate 11 e 12 solo in appostamento fisso fatta esclusione per le aree Natura2000, e poi dal 19 al 30 settembre, sempre in appostamento, come da calendario venatorio.

Il caos, tuttavia, regna sovrano e Angelo Pessolano, presidente provinciale dell’Arci Caccia, invita alla calma: «Eviterei di dare credito ad interpretazioni estensive, se non fantasiose, solo per poter uscire di casa con il fucile. Stiamo calmi e attendiamo il pronunciamento della Regione Abruzzo. Ho già sentito la dirigente del settore Caccia e mi ha assicurato che stanno scrivendo un documento che farà chiarezza sulle tempistiche e le modalità di caccia consentite alla luce dell’ordinanza del Tar. Prima di allora eviterei di uscire anche per non incorrere in eventuali sanzioni che, ricordo, sono di tipo penale».