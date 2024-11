“Cappuzzetto Rozzo”, scoppiettante versione della celebre fiaba nel bosco delle immondizie

Al via la rassegna “Racconti d’Inverno 2024/2025 A teatro con mamma e papà “ presso il teatro Camillo De Nardis di Orsogna per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il Comune di Orsogna. Il primo appuntamento è domenica 24 novembre ore 17 con “Cappuzzetto Rozzo”, scoppiettante e inedita versione della celebre fiaba, ricca di scenografie coloratissime, musiche e canzoni della compagnia Abaco Teatro di Cagliari. Lo spettacolo pone l’accento sull’importanza della natura e la tutela dell’ambiente e racconta la storia di una bambina prepotente e distratta, che ha un temperamento ribelle e non ascolta consigli e indicazioni dei grandi. Si lava poco e per questo e per un difetto di pronuncia viene chiamata “Cappuzzetto Rozzo”.

Lei si sente libera di fare ciò che vuole e indossa sempre la sua mantellina rossa, o meglio rozza, che non toglie mai. Un giorno per andare a trovare la nonna influenzata Cappuzzetto si avventura nel bosco e lì

balla con la musica a tutto volume dal suo cellulare, calpesta prati e fiori, lancia sassi agli uccellini

con la fionda, mangia caramelle e merendine, getta a terra carta, plastica, lattine, fino a che da un

cespuglio spunta il lupo, che svuotato di tutte le accezioni negative a differenza della versione

celebre della favola che tutti conosciamo, svelerà a Cappuzzetto i segreti del regno della natura. Tra

avventure, equivoci, travestimenti e sogni rivelatori, la bambina, grazie al lupo, a un amico speciale

e con l’aiuto dei bambini presenti in sala, imparerà a conoscere e rispettare la natura, entrerà nel

cuore degli animali, si laverà e ripulirà il prato e il bosco dalle immondizie. Finale a sorpresa e

chiusura scenica di grande effetto per tutti! Vi aspettiamo!

Cast: Pino Tiziano Polese, Lupo Antonio Luciano, Cappuzzetto Rozzo Rosalba Piras, autrice e

regista dello spettacolo. Impianto scenico Marco Nateri, Musica Rap Franco Saba. Adattamento

Canzoni G. Asuni e V. Villa, tecnico audio e luci Tonio Cireddu, Org. Manuela Orlando, Fotografi

di scena Roberto Curridori, Valentino Villa. Durata 60 minuti – Spettacolo per famiglie e bambini

dai 3 anni in su.

Costo biglietto € 8.

Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul

circuito ciaotickets www.ciaotickets.com.

ORARI BIGLIETTERIA:

Martedì e Giovedì 10.00 – 12.00

Mercoledì 10.00 – 12.00/16.00 – 18.00 e da 1ora prima dello spettacolo