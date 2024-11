Studenti universitari dal South Carolina a Casalanguida, sindaco in missione in Usa per chiudere l’accordo

Il Comune di Casalanguida prosegue il percorso di internazionalizzazione avviato nei mesi scorsi, rafforzando i legami con l’Università del South Carolina. In questi giorni, una delegazione ufficiale del Comune, composta dal Sindaco Luca Conti, dai consiglieri comunali Donato Di Croce e Mariagrazia Palmitesta, e dall’ex consigliere Gianni Di Risio, si è recata negli Stati Uniti per presentare il progetto di studio che porterà gli studenti universitari americani a vivere un’esperienza autentica nella piccola comunità del Chietino.

«Accompagnati dalla Prof.ssa Angela Tumini e dal Prof. Dominic Noviello, abbiamo illustrato nelle classi dell’Università il programma dedicato agli studenti del South Carolina. Questo progetto prevede una settimana di immersione nelle tradizioni, nella cultura e nei paesaggi mozzafiato del nostro territorio, trasformando Casalanguida in una destinazione educativa e culturale di rilievo» spiega la delegazione in missione negli Usa.

Il Sindaco Luca Conti ha dichiarato: «Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per gli studenti americani, ma anche per la nostra comunità. Portare giovani universitari a Casalanguida significa creare scambi culturali di altissimo valore e promuovere il nostro territorio oltre i confini nazionali. Abbiamo dimostrato che anche un piccolo borgo come il nostro può essere al centro di progetti internazionali. Crediamo fortemente in queste iniziative perché rafforzano il senso di comunità e creano connessioni che arricchiscono sia chi viene a visitarci sia chi li accoglie».

L’iniziativa non è solo un’occasione formativa unica per gli studenti americani, ma anche una straordinaria opportunità di valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della identità.

«Il nostro obiettivo è rendere questo progetto una tradizione annuale, consolidando la collaborazione con l’Università del South Carolina e portando sempre più studenti a vivere e scoprire le meraviglie di Casalanguida. – ha concluso il Sindaco – Ringraziamo calorosamente i professori Angela Tumini e Dominic Noviello per il loro supporto e per la visione che ha reso possibile questa iniziativa, oltre ai collaboratori e ai rappresentanti istituzionali che hanno reso tutto questo realtà».