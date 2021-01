Capracotta “Paese del Benessere” certificato, parola di Gambero Rosso

Un gruppo di ricercatori universitari si appresta a certificare Capracotta, “tetto” dell’Alto Molise, come “paese del benessere”. Lo annuncia il portale “Gambero Rosso” con un articolo di Lucia Facchini pubblicato in questi giorni. Alla base di questa clamorosa decisione ci sarebbe un mix di elementi: pascoli incontaminati, aria pulita, qualità della vita, zero stress e prodotti caseari che avrebbero addirittura degli effetti benefici sulla salute umana, oltre ovviamente a panorami mozzafiato, piste da sci e possibilità di effettuare escursioni per boschi e sentieri di montagna.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI