Distretto sanitario di Castiglione: la visita del nuovo dirigente De Ascentis

Giorgio De Ascentis, classe 1956, chirurgo e dirigente medico della Asl di Chieti Lanciano Vasto, è il nuovo responsabile del distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino e Gissi. Questa mattina la visita del nuovo dirigente presso i locali del distretto montano di Castiglione.

Il dottor De Ascentis, che ha frequentato gli ambulatori di Castiglione negli anni scorsi in qualità di chirurgo appunto, torna ora in qualità di responsabile. Un professionista che conosce bene la realtà territoriale e sociale dell’Alto Vastese, per avervi lavorato negli anni scorsi, che lascia ben sperare per le sorti immediate e a più lungo termine del distretto. Il dirigente si è intrattenuto con il personale per un breve saluto.