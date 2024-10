Carabinieri: il comandante “Ogaden” generale Minicucci in visita alla caserma “Jafolla”

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” (vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), è giunto in visita alla caserma “Jafolla” dell’Aquila.

Accompagnato dal Comandante provinciale, Colonnello Salvatore Del Campo, il generale si è poi recato presso il palazzo del Governo per un incontro con il Prefetto dott. Giancarlo Di Vincenzo e presso la diocesi aquilana dove ha avuto un colloquio con il vescovo, S.E. Mons. Antonio D’Angelo.

Al suo arrivo presso il Comando Provinciale, il Generale Minicucci ha subito rivolto un affettuoso saluto a tutti i militari in servizio ed a quelli in congedo intervenuti numerosi. Durante il breve discorso, ha espresso il suo compiacimento per l’attività svolta dai carabinieri del comando provinciale dell’Aquila e per i consolidati rapporti con la cittadinanza. Si è poi soffermato sull’importante funzione svolta dagli appartenenti all’Arma che – ha esortato l’alto ufficiale – “nel rispetto dei secolari valori dell’istituzione, devono agire con passione, sentimento grazie al quale si possono superare le avversità con spirito positivo, spinti a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo comune della sicurezza dei cittadini. Serenità d’animo, dialogo e normalità nell’agire quotidiano sono gli ingredienti per ottenere appagamento e soddisfazione sia nel lavoro che nella vita privata”.

C’è stato anche un momento di confronto con gli ufficiali comandanti delle articolazioni territoriali della provincia, durante il quale sono state esaminate le caratteristiche del vasto territorio aquilano e le sue peculiarità, con particolare riferimento allo strumento operativo messo in campo dall’Arma.

Prima di lasciare il territorio aquilano, il generale Minicucci si è recato in visita al comando Stazione Carabinieri di Ortucchio, nella Piana del Fucino, avendo modo di apprezzare l’attività svolta e l’impegno dei militari a tutela della legalità. L’occasione è stata anche propizia per incontrare il sindaco del paese, Raffaele Favoriti, al quale ha assicurato il costante impegno dell’Arma a favore delle generose comunità locali.