Alcolici ai minori, giro di vite delle Forze dell’ordine: controlli su tutto il territorio del Chietino

In data odierna, presso la Prefettura di Chieti, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Gaetano Cupello ed al quale hanno partecipato, per la Provincia, il Consigliere Tiberini, per il Comune di Chieti, in collegamento, l’Assessore Pantalone, per il Comune di Lanciano il Sindaco Paolini, il Questore Montaruli, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Di Caro, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Iadarola, oltre alla Presidente di Confcommercio, Tiberio. Ha partecipato, inoltre, la Comandante della Polizia Locale di Chieti Di Giovanni.

All’ordine del giorno l’analisi della tematica afferente i recenti episodi di risse ed aggressioni verificatisi in Chieti Scalo e Lanciano. Al riguardo è stato evidenziato, in via preliminare, che i predetti episodi, pur non isolati nel tempo, costituiscono dei casi specifici rispetto al significativo numero di esercizi attivi nei due Comuni e, in particolare, alla quantità ingente di utenti, soprattutto giovani, che frequentano i locali a Chieti Scalo e che, pertanto, non dovrebbero generare allarmismo né una ingiustificata sensazione di insicurezza.

A tal proposito, oltre alle attività di polizia giudiziaria in atto da parte delle Forze dell’ordine, il Questore ha riferito che sono tuttora in corso le verifiche propedeutiche all’adozione di idonee misure di prevenzione scaturenti dai predetti episodi, quali il DASPO WILLY, sorveglianza speciale e avviso orale.

Tuttavia, al fine di predisporre un sistema di misure atto a prevenire ulteriori, simili episodi, il Comitato ha condiviso la necessità di intensificare i servizi di vigilanza sul territorio e di controllo relativamente ai pubblici esercizi, da parte delle Forze dell’Ordine, inclusi i NAS e il NIL dei Carabinieri, e dei Comandi di Polizia Locale.

Laddove, in seguito a tali controlli, vengano accertate ipotesi peculiari di compromissione dell’ordine pubblico o altre violazioni, incluse quelle di tipo amministrativo o attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro o il contenimento delle emissioni sonore, verranno adottati i provvedimenti conseguenti nei confronti dei pubblici esercizi.

E’ stato, altresì, richiesto alla Presidente della Confcommercio di richiamare l’attenzione degli esercenti sull’imprescindibilità della verifica, prima della somministrazione e vendita di bevande alcooliche, della maggiore età degli avventori e sull’importanza di una tempestiva segnalazione, al numero unico 112, di ogni episodio degno di rilievo, in modo da consentire l’immediato intervento delle Forze di Polizia.

Il Comitato, ha inoltre condiviso l’ordinanza già adottata dal Sindaco del capoluogo, con la quale è stato disposto il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e l’obbligo di utilizzo di contenitori monouso per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dal prossimo 25 ottobre e sino al 25 aprile 2025, dalle ore 20 alle ore 6.