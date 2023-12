Carabinieri: il generale De Vita in visita alla Legione Abruzzo e Molise

Nella mattinata odierna, il Generale di Corpo d’Armata Antonio de VITA, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, con competenza su Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, ha fatto visita al Comando Legione “Abruzzo e Molise” di Chieti per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno.

Ad accogliere l’alto Ufficiale nella caserma “Pasquale Infelisi” è stato il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Antonino NEOSI. Presenti all’incontro una rappresentanza dei militari della sede, una componente dei presidi periferici, rappresentati dalla linea dei Carabinieri Forestali e dai reparti Speciali e Territoriali dell’Arma, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Il Gen. C.A. de VITA ha rivolto un affettuoso saluto a tutto il personale dell’Arma in servizio e in congedo, nonché ai familiari di tutti i carabinieri, esprimendo apprezzamento per l’impegno nello svolgimento della quotidiana attività istituzionale per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e sottolineando l’importanza delle attività di prossimità, di vicinanza e di rassicurazione sociale svolte dai Carabinieri.