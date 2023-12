Persone scomparse: fenomeno in aumento, l’importanza di dare subito l’allarme

Il 12 dicembre ricorre la “Giornata dedicata agli scomparsi”, istituita nel 2019 dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse per sensibilizzare la popolazione sul fenomeno.

Come emerge dal Report semestrale pubblicato dal Commissario Straordinario, ogni anno in Italia scompaiono migliaia di persone. Nel primo semestre del 2023 sono state registrate 13.031 denunce, di cui il 73,9% è costituito dagli under 18, il 22,5% da maggiorenni ed il 3,6% dagli over 65 (spesso soggetti anziani con deficit cognitivi).

In caso di denuncia di scomparsa, prende avvio un articolato meccanismo per ritrovare la persona che prevede un ruolo attivo della Prefettura che cura l’attuazione del Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse con il coinvolgimento, secondo i casi, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre che del mondo del volontariato e di tutto il Sistema locale di Protezione Civile.

In considerazione della delicatezza del tema, in occasione della ricorrenza, la Prefettura di Campobasso ha realizzato una campagna di sensibilizzazione attraverso la produzione e diffusione di un’apposita brochure che riassume in modo schematico le procedure e le buone pratiche da attivare nell’immediatezza dell’evento, al fine di ottenere i migliori risultati in termini di efficienza e tempestività nelle ricerche.

Tale brochure è pubblicata sulla Home page del sito della Prefettura nella Sezione Attività/Persone Scomparse.

Ulteriore materiale informativo è reperibile sul sito del Commissario Straordinario per le persone scomparse ai seguenti link:

https://www.interno.gov.it/it/quando-qualcuno-scompare

https://commissari.gov.it/media/rjod1okq/brochure-persone-danno-cognitivo.pdf

Inoltre, per maggiore chiarezza sul tema della scomparsa di minori, si invita alla visione del video disponibile sull’argomento sul sito del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse al seguente link: https://www.interno.gov.it/it/foto-e-video/minori-scomparsi