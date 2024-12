Carabinieri: il generale Minicucci in visita alla Legione Abruzzo e Molise

Nella mattinata odierna, il Generale di Corpo d’Armata Marco MINICUCCI, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli ( che ha competenza sulle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), ha fatto visita al Comando Legione “Abruzzo e Molise” di via Madonna degli Angeli a Chieti per il tradizionale scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie.

Ad accogliere l’alto Ufficiale nella caserma “Pasquale Infelisi” è stato il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Antonino NEOSI. Presenti all’incontro anche il Comandante del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, i Comandanti Provinciali, una rappresentanza dei militari della sede, una componente dei presidi periferici, rappresentati dei Carabinieri Forestali e dei reparti Speciali e Territoriali dell’Arma, nonché appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri, all’Associazione Nazionale Forestali in congedo e alle associazioni sindacali.

Il Generale MINICUCCI, originario di Terni, tra i vari incarichi ricoperti durante la sua prestigiosa carriera, ha comandato il Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Palermo, il Reparto Territoriale di Frascati (Roma), il Comando Provinciale di Napoli, la Legione Carabinieri “Lazio”, è stato Capo Ufficio Operazioni, Capo del IV e del VI Reparto del Comando Generale dell’Arma nonché Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (alle cui dipendenze è posto anche il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti e il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma di Roma).

Particolare apprezzamento è stato rivolto a tutti i reparti dell’Arma sul territorio per la quotidiana attività istituzionale, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità, di vicinanza e di rassicurazione sociale svolte dalle Stazioni Carabinieri in favore dei cittadini, soprattutto se anziani o appartenenti alle cc.dd. “fasce deboli” della società.

Al termine dell’incontro, l’Alto Ufficiale si è recato a fare visita alla Stazione Carabinieri di Introdacqua (AQ), dove ha incontrato il Comandante di Stazione e tutto il personale.