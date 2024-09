Carabinieri: il maggiore Venturi lascia la compagnia di Atessa, assume il comando di Ortona

Dopo sei anni di permanenza al comando della compagnia Carabinieri di Atessa, il maggiore Alfonso Venturi assume l’incarico di vertice della compagnia di Ortona. Nella mattinata di oggi l’ufficiale superiore, accompagnato dal comandante di stazione, Umberto Giannico, si è congedato da Atessa nel corso di un incontro istituzionale presso il Municipio, dove lo hanno accolto il sindaco Borrelli e gli altri amministratori.

«Ringraziamo, a nome di tutta la nostra comunità, il Maggiore Venturi per il servizio svolto a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio. – commentano dal Comune di Atessa – Ricordiamo le diverse operazioni condotte per arginare lo spaccio della droga, i furti, e altre attività illecite. Alcune indagini sono tuttora in corso. A lui l’affettuoso ringraziamento e il saluto della nostra comunità insieme con gli auguri per un proficuo prosieguo del lavoro di prevenzione e repressione del crimine».

Del maggiore Venturi va sottolineato anche l’impegno in difesa dei comandi stazione della territoriale nei centri montani dell’Alto Vastese. Esempio lampante il caso di Castiglione Messer Marino, per lungo tempo restata con un solo uomo in servizio e senza un sottufficiale al comando. Il maggiore Venturi aveva promesso alla sindaca Di Palma che la locale stazione non sarebbe stata abbandonata, anzi, avrebbe fatto registrare un potenziamento di personale. Promessa mantenuta, con l’arrivo di due nuovi Carabinieri e di un maresciallo comandante.

L’ufficiale superiore assume dunque il comando della compagnia Carabinieri di Ortona, cedendo quello di Atessa al tenente Francesco Giovine, pugliese, proveniente da Piacenza. Di conseguenza il capitano Luigi Grella da Ortona si sposta in Liguria, presso la compagnia di Imperia. Insieme a Venturi, Atessa perde anche un altro ufficiale, il capitano Federico Ciancio, comandante del Nucleo operativo radiomobile, trasferito a Chieti.

Al centro in foto il capitano Federico Ciancio