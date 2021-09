Carabinieri: il tenente colonnello Maresca è il nuovo comandante provinciale di Isernia

Il Tenente Colonnello Vincenzo Maresca è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia. Originario di Pompei, 45enne, l’ufficiale vanta un ricco curriculum professionale e personale. Nel 1992 ha frequentato il 205° Corso presso la prestigiosa Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, successivamente è stato ammesso al 177° Corso Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena. Nominato Sottotenente dell’Arma il 1° settembre 1997, ha quindi frequentato il 177° Corso d’Applicazione ed il successivo Corso di Perfezionamento presso la Scuola Ufficiali in Roma.

Nominato Tenente il 1° settembre 1999, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel luglio 2000. Nella sua carriera ha ricoperto sia incarichi investigativi che attinenti il mantenimento dell’ordine pubblico. Nel 2000 è stato infatti trasferito presso l’8° Battaglione Carabinieri “Lazio”, ove ha assunto l’incarico di Comandante di Compagnia, partecipando, nel luglio 2001, quale Comandante della CCIR (Compagnia di Contenimento ed Intervento Risolutivo), al G8 di Genova.

Nel 2001 ha assunto il Comando del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, fino all’agosto 2003, quando è stato destinato al Comando della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni (RC), nello stesso mese ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.



Il 10 ottobre 2006, ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Pistoia per poi assumere, nell’agosto del 2013, il Comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Chieti. Promosso Tenente Colonnello il 1° settembre 2015, il 5 successivo è stato destinato quale Comandante del Gruppo per la Tutela della Salute di Napoli, Reparto che ha giurisdizione su tutta l’Italia meridionale e da cui dipendono i 15 NAS del Sud Italia.

Nell’arco della sua carriera si è occupato di importanti indagini relative sia alla Criminalità Organizzata che a quella comune svolgendo, altresì, delicate attività riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione e investigazioni nei settori sanitario, farmaceutico e alimentare.

L’ufficiale si presenterà alla stampa nel corso di un incontro che avrà luogo il prossimo 30 settembre, alle ore 10,30, presso la sala briefing del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.