Carabinieri Nas: controlli ai distributori automatici, sei aziende sanzionate

Nell’ambito dei controlli nell’intera regione Abruzzo, il NAS di Pescara ha focalizzato l’attenzione sui distributori di alimenti e bevande collocati nelle strutture pubbliche e private. In tale contesto sono state ispezionate molte ditte gestrici di distributori, sei delle quali sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per aver disatteso il rispetto dei D.P.C.M. in vigore, omettendo di individuare il percorso ingresso/uscita e di applicare idonea cartellonistica per il distanziamento interpersonale, al fine di ridurre il rischio di contaminazione da Covid-19.

Oltre alle violazioni ai decreti anti-Covid, il legale rappresentante di una ditta è stato anche segnalato per aver omesso di esporre l’indicazione degli ingredienti degli alimenti posti in vendita nel distributore automatico.

Stessa sanzione è stata contestata al titolare di un distributore automatico di bevande posto all’interno di un presidio ospedaliero di una cittadina della provincia de L’Aquila.

Una ulteriore azienda è stata segnalata per aver mantenuto in attività alcuni distributori in locali privi dei necessari requisiti igienici sanitari nonché per aver omesso di rinnovare il previsto attestato di manipolazione per alimentaristi.