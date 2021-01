Distanziamento e mascherine, controlli dei Carabinieri davanti alle scuole

Nella mattina di oggi i Carabinieri della compagnia di Isernia, hanno intensificato le misure di vigilanza presso gli istituti scolastici dei comuni ricadenti nella giurisdizione nonché presso le fermate di trasporti di linea finalizzati a prevenire e contenere le forme di assembramento, l’osservanza delle misure di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi a protezione delle vie respiratorie da parte degli studenti.

I controlli eseguiti hanno consentito di riscontrare complessivamente

per tutte le scuole interessate alle verifiche il rispetto delle norme in

vigore e la corretta attuazione delle disposizioni impartite dai dirigenti

scolastici per quel che concerne gli ingressi ed uscite scaglionate ed il

rispetto del distanziamento sociale.

I servizi continueranno al fine di assicurare il regolare svolgimento

della didattica in presenza nel rispetto delle disposizioni dirette a

contenere la diffusione del contagio all’esterno degli istituti e presso le

fermate dei pullman e stazione ferroviaria.